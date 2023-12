Cine Marquise Ultravisão: Aquaman 2 – O Reino Perdido com pré-venda aberta

O Sequestro do Voo 375, Wonka e Feriado Sangrento seguem em cartaz

Você já pode garantir seu lugar nesta estreia muito aguardada e prevista para 20 de dezembro.

Quando um poder ancestral é liberado, o Aquaman deve forjar uma aliança incômoda com um aliado improvável para proteger Atlântida e o resto do mundo, de uma devastação irreversível. Enquanto Aquaman não chega às telonas, grandes sucessos seguem em cartaz. Confira a programação:

WONKA – ESTREIA

15h30 (DUB) / 18h00 (DUB) / 20h30 (LEG) à SALA 02

FERIADO SANGRENTO – ESTREIA

18h30 (DUB) / 20h45 (DUB) à SALA 01

21h00 (LEG) à SALA 03

O SEQUESTRO DO VOO 375 – ESTREIA

14h15 (NAC) / 16h30 (NAC) / 18h45 (NAC) à SALA 03



AS AVENTURAS DE POLIANA – O FILME

14h50 (NAC) à SALA 01

DIGIMON ADVENTURE 2 – O INÍCIO

16h45 (DUB) à SALA 01

NAPOLEÃO

20h15 (LEG) à SALA 04

JOGOS VORAZES: A CANTIGA DAS SERPENTES E DOS PÁSSAROS

17h10 (DUB) à SALA 04

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

15h10 (DUB) à SALA 04

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao

