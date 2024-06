Cine Marquise Ultravisão: Garanta já seu lugar para Divertidamente 2 Um dos filmes mais aguardados do ano estreia 20 de Junho

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Divertida Mente 2 marca a sequência da famosa história de Riley (Kaitlyn Dias). Com um salto temporal, a garota agora se encontra mais velha, passando pela adolescência. Junto com o amadurecimento, a sala de controle mental da jovem também está passando por uma demolição para dar lugar a algo inesperado: novas emoções. As já conhecidas, Alegria (Amy Poehler), Tristeza (Phyllis Smith), Raiva, Medo (Tony Hale) e Nojinho (Liza Lapira), que há muito tempo administram uma operação bem-sucedida, não têm certeza de como se sentir quando novos inquilinos chegam ao local, sendo um deles a tão temida Ansiedade (Maya Hawke). Mas tem também a inveja, o tédio e a vergonha. A sequência de um grande sucesso da Disney e Pixar fala das nossas emoções para todas as idades, encanta todos os públicos. O filme com Classificação Livre é um dos mais esperados de 2024. A estreia será 20 de junho e você já pode garantir o seu lugar para as primeiras sessões. Basta acessar cinemarquise.com.br ou ir diretamente à bilheteria do cinema.

Divertidamente na Bombonière

Você pode garantir antes os baldes temáticos do filme. São dois modelos lindos disponíveis no Marquise Ultravisão, em quantidades limitadíssimas! Garanta o seu antes que acabe. Estarão à venda na Bilheteria, nos próximos dias.

Filmes em Cartaz: Imaculada, Os Estranhos Capítulo I, Meu Sangue Ferve por Você, Rivais, Furiosa, Amigos Imaginários, Planeta dos Macacos e Garfield. Hoje todo mundo paga meia: ingresso por apenas 11 reais!

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Site www.cinemarquise.com.br/ ultravisao

Redes sociais @cinemarquise.ultravisao