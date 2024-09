Cine Marquise Ultravisão: JUNG KOOK – I AM STILL, GOLPE DE SORTE EM PARIS e BATMAN DE 1989 em cartaz

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na Bombonière a novidade é pipoca doce e os baldes meio a meio

A diversidade da programação é uma marca do Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas. E vem aí mais uma cine semana para reforçar este diferencial do cinema de rua de Poços.

Woody Allen está de volta aos cinemas. Aos 88 anos, o realizador vencedor do Oscar lança seu 50º filme, “Golpe de Sorte em Paris”, um dos filmes mais aguardados deste segundo semestre. Fanny é casada com Jean, um homem rico. Por acaso, ela encontra Alain, um antigo amigo do ensino médio e agora escritor, que admite seu amor por ela. A partir desse reencontro, Fanny se vê apegada a Alain. Quando Jean percebe, faz com que sua mulher seja seguida.

GOLPE DE SORTE EM PARIS – ESTREIA

18h45 (LEG) à SALA 03

16h20 (LEG) (Exc. Sáb e Dom.) à SALA 04

Som. Sáb. e Dom. – 14h20 (LEG) à SALA 03

Por meio de entrevistas exclusivas e inéditas e filmagens de bastidores, além de apresentações eletrizantes, este novo filme mostra a jornada de oito meses de Jung Kook, capturando sua dedicação e crescimento inabaláveis. Em sessões especiais somente quinta, sábado e domingo.

JUNG KOOK – I AM STILL – ESTREIA – SESSÕES ESPECIAIS

Som. Qui., Sáb. e Dom – 19h00 (LEG) à SALA 02

O clássico Batman de 1989, dirigido por Tim Burton, está de volta ao Cine Marquise Ultravisão. De 19 a 25 de setembro, chance imperdível de ver essa produção icônica na tela grande!

BATMAN (1989) – RELANÇAMENTO

20h50 (LEG) à SALA 03

O longa conta a história de origem de Optimus Prime e Megatron, os maiores rivais da franquia, mas que um dia foram amigos tão ligados quanto irmãos e que mudaram o destino de Cybertron para sempre. Aventura, animação e ação na tela do Marquise Ultravisão em sessões especiais de pré-estreia!

TRANSFORMERS: O INÍCIO – PRÉ ESTREIA PAGA

Som. Sáb. e Dom. – 14h10 (DUB) / 16h20 (DUB) à SALA 04

CONTINUAM EM CARTAZ:

CLÁSSICOS NO MARQUISE – O FABULOSO DESTINO DE AMÉLIE POULAIN 21h00 (LEG) à SALA 04

SILVIO

16h30 (NAC) à SALA 03

NÃO FALE O MAL

16h00 (DUB) / 20h40 (DUB) (Exc. Sex., Seg., Ter. e Qua.) à SALA 01

Som. Sex., Seg., Ter. e Qua. – 18h20 (DUB) / 20h40 (LEG) à SALA 01

OS FANTASMAS AINDA SE DIVERTEM – BEETLEJUICE BEETLEJUICE

Som. Qui., Sáb. e Dom. – 18h20 (LEG) à SALA 01

Som. Qui., Sáb. e Dom. – 16h50 (DUB) / 21h10 (DUB) à SALA 02

Som. Sex., Seg., Ter. e Qua. – 16h50 (DUB) / 19h00 (LEG) / 21h10 (DUB) à SALA 02

É ASSIM QUE ACABA

18h30 (DUB) à SALA 04

MEU MALVADO FAVORITO 4

Som. Sáb. e Dom. – 14h00 (DUB) à SALA 01

DIVERTIDA MENTE 2

Som. Sáb. e Dom. – 14h40 (DUB) à SALA 02

Verifique as Classificações Indicativas. *Programação sujeita à possíveis alterações sem aviso prévio.

Dica Marquise: passe na Bombonière e garanta nossos combos especiais com baldes colecionáveis e aquela pipoca que só no Cine Marquise tem! A novidade é pipoca doce: de-li-ci-o-sa! Você pode comprar seu balde meio doce e meio salgado: uma experiência gastronômica especial!

COMPRE ANTES EM cinemarquise.com.br