Cine Marquise Ultravisão: Minha Irmã e Eu tem sessões de pré-estreia nestas terça e quarta

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Longa é protagonizado por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck

É um programaço para este pós-feriado. No Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas você vê antes a comédia nacional Minha Irmã e Eu, com direção de Suzana Garcia. Um filme com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck e que traz uma narrativa cheia de afetividade e diversão. As irmãs Mirian e Mirelly nasceram no interior de Goiás, mas moram em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas. As sessões de pré-estreia de Minha Irmã e Eu serão nestas terça e quarta, às 20h15.

Confira a programação completa:

AQUAMAN 2: O REINO PERDIDO – ESTREIA

15h15 (3D DUB) / 18h00 (DUB) / 20h45 (DUB)

à SALA 02

20h30 (LEG) à SALA 03

GODZILLA MINUS ONE

17h40 (DUB) à SALA 01

WONKA

15h00 (DUB) / 17h30 (DUB) à SALA 01

20h00 (LEG) – Som. Ter. e Qua. à SALA 01

FERIADO SANGRENTO

18h10 (DUB) à SALA 03

O SEQUESTRO DO VOO 375

15h45 (NAC) à SALA 03

TROLLS 3 – JUNTOS NOVAMENTE

15h30 (DUB) à SALA 04

MINHA IRMÃ E EU – PRÉ ESTREIA PAGA

20h15 (NAC) – Som. Ter. e Qua. à SALA 04

Serviço:

Cine Marquise Ultravisão Poços de Caldas

Rua Rio Grande do Sul, 1007 – Centro

Telefone (35) 3721-0104

www.cinemarquise.com.br

@cinemarquise.ultravisao