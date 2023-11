Colaboradores da Alcoa participam de ações de conscientização sobre diversidade étnico-racial em instituições de ensino da região

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Membros do grupo AWARE participaram de palestra e podcast

Diversidade e inclusão fazem parte da cultura e da rotina de trabalho na Alcoa. A prova é que 85% dos colaboradores pertencem a grupos sub-representados (mulheres, pretos e pardos, pessoas com deficiência e profissionais LGBTQIAP+), sendo que a diversidade étnico-racial já corresponde a 62% do quadro de contratados diretos.

Para apoiar esses profissionais e construir um ambiente cada vez mais plural e acolhedor, a empresa conta com o AWARE (sigla em inglês para Alcoanos e Alcoanas Trabalhando Ativamente para a Equidade Étnico-Racial), grupo de inclusão que trabalha com temas relacionados à equidade étnico-racial e à luta antirracista.

“Temos a meta de que a representatividade de pessoas pretas e pardas chegue a 65% nas áreas operacionais e a 35% em posições de liderança até 2030”, afirma Gabriel Mayer Wagner, supervisor de Endomarketing, Diversidade & Inclusão da Alcoa Brasil, que ressalta que a Alcoa conta ainda com o LEAP (Liderança, Educação, Avanço e Promoção), programa de aceleração e desenvolvimento de carreira para pessoas pretas e pardas com foco no desenvolvimento de habilidades comportamentais e técnicas com enfoque no empoderamento e autoconhecimento destes profissionais, a fim de promover cada vez mais oportunidades promissoras para essas pessoas, valorizando a diversidade e a inclusão na empresa.

Para ampliar o tema além dos limites da companhia, colaboradores que representam o grupo participaram de iniciativas de conscientização com instituições de ensino da região.

Laene de Souza, supervisora de Compras e líder do AWARE Brasil, conduziu, recentemente, uma palestra sobre “Letramento Racial” para estudantes dos cursos de Administração e Geografia do Instituto Federal Sul de Minas, campus Poços de Caldas, e também na Escola Estadual Edmundo Gouvêa Cardillo. “Discutimos a importância da diversidade no trabalho, os desafios e as estratégias para a superação de privilégios na nossa sociedade, além da construção de caminhos que promovam mais inclusão nas carreiras”, conta.

João Henrique Silva, coordenador de Produção da Refusão e líder do AWARE em Poços de Caldas, foi o convidado para debater o tema “Racismo e Xenofobia” no podcast “Podfalar”, promovido por alunos do Curso de Medicina da UNIFAE – Centro Universitário das Faculdades Associadas, em São João da Boa Vista (SP), como parte da disciplina Ciências Sociais na Saúde. Ele participou junto com o professor de Capoeira Eduardo Sena e a pedagoga Deborah Quintiliano. “Foi uma experiência muito bacana”, avaliou João. “Um momento de letramento, em que pudemos levar informações para este público tão jovem e mostrar o trabalho da Alcoa com o AWARE, que reforça o nosso compromisso com a inclusão e

diversidade”.

Além do AWARE, a empresa, por meio do Instituto Alcoa, também apoia projetos locais que beneficiam as comunidades do entorno, como o “Impulso: Afroempreendedorismo”, iniciativa do Centro Cultural Afrobrasileiro Chico Rei, de Poços de Caldas, que promove formação direta e micro investimentos a empreendedores pretos e pardos líderes de negócios, sejam formalizados ou não.

A Alcoa também é uma das empresas fundadoras do Movimento pela Equidade Racial (Mover), entidade que trabalha em conjunto com 49 empresas associadas e mais de 1,3 milhão de colaboradores pela equidade racial em ambientes corporativos.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com quase 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social. Saiba mais sobre a Alcoa, acesse: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0.