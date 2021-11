Confira a programação para o aniversário de Poços de Caldas

Para comemorar os 149 anos de Poços de Caldas, uma programação especial será realizada neste fim de semana na cidade. Serão diversas apresentações artísticas e culturais, além de atos institucionais assinados junto ao Governo do Estado de Minas Gerais, com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo e a Polícia Militar de Minas Gerais.

A oportunidade também iniciará oficialmente as festividades especiais do aniversário de 150 anos de Poços de Caldas, que será comemorado no ano de 2022.

“Será uma programação especial como presente pelos 149 anos de Poços de Caldas e início das festividades para o ano que vem. Vamos celebrar o aniversário da cidade com uma programação cultural, com destaque aos artistas locais,” aponta o secretário de Turismo, Ricardo Fonseca.

Haverá atrações no sábado (06) e também no domingo (07).

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA

SÁBADO (06/11)

08h00- Passeio Ciclístico | Museu Histórico e Geográfico

10h30- Inauguração da Ciclovia | Início da Av. João Pinheiro

14h00- Inauguração Eletroposto | Estação Fepasa

17h30- Assinatura Atos Institucionais Secult e PMMG | Parque José Affonso Junqueira

18h30- Missa Solene | Basílica Nossa Senhora da Saúde (Matriz)

20h00- Lançamento “Natal Poços de Luz”

– Acendimento de luzes;

– Concerto Banda da Polícia Militar de Minas Gerais;

– Apresentação “Frevo na Fobica”.

DOMINGO (07/11) – Praça Pedro Sanches

10h00- Apresentação Banda Maestro Azevedo

16h00- Apresentação “Projeto Elas” com Nathalia Diniz

18h00- Apresentação Banda Sinfônica do Conservatório Musical

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.