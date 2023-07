Copa Municipal de Futsal de Base “Energizando a Garotada” começou em Poços de Caldas

A cidade de Poços de Caldas recebe a Copa Municipal de Futsal de Base “Energizando a Garotada”, que teve início na quinta-feira, 06 de julho. A competição, totalmente gratuita, reuni jovens talentos do futsal da região em uma emocionante disputa esportiva.

A Copa Municipal de Futsal de Base “Energizando a Garotada” é fruto de um projeto proposto pela Associação dos Árbitros de Poços de Caldas (AAPC) e está sendo realizado através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, por meio do edital do Governo Estadual de Minas Gerais e da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (SEDESE). A empresa DME, reconhecendo a importância do projeto, está apoiando e incentivando sua realização.

Os jogos da 1ª rodada serão realizados nos ginásios da A.A. Caldense, Ginásio Vitório Togni e Ginásio Miguel Zanetti. Esses espaços esportivos serão palco de disputas acirradas e demonstrações de habilidades dos jovens jogadores.

A competição visa fomentar o esporte na cidade e proporcionar uma oportunidade de desenvolvimento para os talentos do futsal local. Através desse evento esportivo, busca-se promover a integração, o espírito esportivo e o crescimento pessoal dos participantes.

A Copa Municipal de Futsal de Base “Energizando a Garotada” é um importante marco no calendário esportivo de Poços de Caldas, e a expectativa é que o torneio proporcione momentos de emoção, fair play e descoberta de novos talentos. A entrada para os jogos é gratuita, convidando a comunidade a prestigiar e apoiar o esporte local.

Confira o boletim oficial n° 001 da Copa Municipal de Base “Energizando a Garotada”: https://www.aapc.com.br/post/boletim-001

