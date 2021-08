Coruja é resgatada na zona sul de Poços de Caldas

Uma coruja-orelhuda foi resgatada no final da tarde de ontem (24), no bairro Jardim Paraíso, zona sul de Poços de Caldas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, moradores fizeram a captura do animal após verificar que ele estava com dificuldades de voar. Logo em seguida acionaram os militares via 193.

A ave foi encaminhada ao Centro Veterinário da PUC para os devidos cuidados médicos.

