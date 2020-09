Costeletas de porco com mostarda e mel

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES

4 costeletas de porco

1 limão Taiti

1 colher de sopa cheia de sopa de erva doce seca

1 colher sopa cheia de orégano fresco

1 colher sopa cheia de alecrim fresco

1 colher sopa cheia de hortelã fresca

Sal a gosto

INGREDIENTES do arroz com lentilha e cenoura

1 xícara de chá de arroz cru

½ xícara de chá de lentilha cozida em água

½ xícara de chá de cenoura picada

3 colheres de sopa de óleo de soja

3 dentes de alho picados

½ cebola fatiada queimada

Sal a gosto e água para cozinhar

INGREDIENTES do molho de mostarda e mel

¼ de xícara de chá de caldo de carne

1 colher de sobremesa rasa de farinha de trigo

4 colheres de sopa de molho mostarda

2 colheres de sopa de mel de abelha

Suco de limão e sal a gosto

PREPARO

Tempere as costeletas com sal e suco de limão e grelhe até dourar dos dois lados em frigideira de ferro e distribua em uma assadeira.

Pique e misture bem todas as ervas frescas e seca, cubra dos dois lados cada costeleta, cubra a assadeira com alumínio laminado e leve ao forno para acabar de assar e manter a temperatura.

Para o arroz com lentilha, queime a cebola em pouco óleo e retira da panela refogue o alho, junte os demais ingredientes e deixe cozinhar até o arroz amaciar.

Para o molho, refogue a farinha, ferva o caldo de carne na mesma frigideira das costeletas para aproveitar o fundo e junte os demais ingredientes.

Sirva as costeletas acompanhadas do arroz, regada com o molho e decorada com a cebola queimada.