COSTELINHA COM MOLHO DE LARANJA & SALADA DE MACARRÃO COM LEGUMES

INGREDIENTES PARA COSTELINHA

1Kg. de costelinhas de porco bem carnudas

2 limões

1 xícara de chá de suco de laranja

Sal a gosto

PREPARO

Tempere as costelinhas com sal e o suco dos limões, deixe marinar no suco de laranja, retire da marinada e frite em pouco óleo até dourar.

INGREDIENTES PARA O MOLHO

2 xícara de chá de suco de laranja

½ xícara de chá de bacon picado

3 dentes de alho

1 colher de sopa rasa de amido de milho

Sal e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Doure o bacon em um filete de azeite, refogue levemente o alho, entre com o suco de laranja mais a marinada corrija o sal deixe ferver bem e engrosse com o amido.

INGREDIENTES DA SALADA

500 gr. de macarrão curto

1 maço de brócolis caipira

1 couve-flor

3 abobrinhas picadas

Sal, azeite de oliva e pimenta do reino moída a gosto

PREPARO

Cozinhe o macarrão ao dente, asse os legumes por mais ou menos meia hora ou até amaciarem, temperados com sal azeite de oliva, pimenta do reino e misture todo.

Sirva as costelinhas regadas com o molho acompanhados da salada.