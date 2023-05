Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

COSTELINHA DE PORCO COM CHÁ DE HIBISCO & SALADA DE TOMATINHOS PIMENTÕES E ABACATE

INGREDIENTES PARA A COSTELINHA

1 Kg. de costelinha de porco bem carnuda

1 xícara de chá de chá de hibisco bem forte

1 xícara de chá de óleo vegetal

Suco de limão e sal a gosto

PREPARO

Tempere as costelinha com sal e suco de limão, acomode em um caçarola, regue com o óleo e o chá, leve ao fogo para cozinhar até que o chá segue e comece a fritar no óleo, então vá virando e fritando até dourar.

INGREDIENTES DA SALADA

2 xícaras de chá de tomatinhos vermelhos

1 xícaras de chá de tomatinhos amarelos

1/2 xícara de chá de azeitonas pretas sem caroços

1 cebola roxa fatiada

1 abacate pequeno ou avocado picado

1 xícara de chá de queijo branco picado

½ xícara de chá de azeite de oliva

1/3 de xícara de suco de limão

1 colher de sopa de alho picado

Sal, orégano, erva-doce, salsinha, manjericão e hortelã tudo fresco

PREPARO

Seque bem as azeitonas com papel toalha, tempere com orégano, erva-doce, manjericão e azeite e pique grosseiramente. Misture todos os demais ingredientes e junte as azeitonas.

MONTAGEM

Sirva as costelinhas acompanhadas da salada e macarrão ao alho e óleo ou arroz branco.