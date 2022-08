Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

COSTELINHA PICANTE COM MACARRÃO INTEGRAL E

REFOGADO DE LEGUMES

INGREDIENTES DA COSTELINHA

1 ½ Kg. de costelinha de porco inteira

2 colheres de sopa de molho de mostarda

2 colheres de sopa de ketchup

1 colher de sopa de açúcar mascavo

1 limão siciliano

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa rasa de cebola em pó

1 colher de sopa rasa de alho em pó

1 colher de sopa rasa de páprica picante

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Misture todos os ingredientes da marinada mais o suco de limão, besunte as costelinhas com a mistura, cubra com alumínio laminado e asse em forno médio por duas horas. Descubra e retorne ao forno quente para dourar. Sirva as costelinhas acompanhadas do macarrão e do refogado.

INGREDIENTES DO REFOGADO

500 g. de vagem

½ xícara de chá de bacon picado

1 tomate picado

Sal, alho e óleo vegetal

PREPARO

Refogue tudo junto em caçarola até amaciar.

INGREDIENTES DO MACARRÃO

500 g. de espaguete integral

Sal, óleo vegetal, alho, pimentão vermelho e amarelo, abobrinha picada, tomate e raspas de limão á gosto.

PREPARO

Cozinhe o macarrão ao dente, refogue os demais ingredientes e misture tudo.