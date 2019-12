Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES

4 filés de tilápia ou outro peixe de sua preferência

1 limão cravo

1 limões siciliano

½ xícara de chá de azeite de oliva

1 colher de sopa de mel de abelha

1 colher de chá de molho mostarda

1 xícara de chá de bacon picado

6 abobrinhas italianas tamanho médio laminadas

5 dentes de alho picados

½ cebola roxa laminada

150 grs. de tomates cereja

1 xícara de pimentão vermelho picado

Sal, azeite de oliva, salsinha, manjericão e manjerona a gosto

PREPARO

Tempere os filés com sal e limão cravo e deixe marinar por alguns minutos, os filés devem estar com as peles.

Para o tempero bata manualmente dentro de um vidro fechado, o sal, suco de um limão siciliano, azeite, mel, molho mostarda, salsinha, manjericão, manjerona tudo picado bem miúdo.

Leve o peixe ao forno em uma grelha e asse até começar a dourar.

Enquanto assa prepare um refogado começando pelo bacon picado, alho, tomatinhos cortados ao meio, cebola roxa, pimentão vermelho, as abobrinhas laminadas com descascador de batatas, sal e azeite.

Sirva acompanhado de arroz branco, tudo salpicado com raspas da casca do limão siciliano.