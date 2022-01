Defesa Civil orienta sobre cuidados durante período chuvoso

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante o período chuvoso, a população deve ficar atenta a uma série de orientações e ações preventivas para evitar situações de risco. Os alertas enviados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) é um dos serviços que os mineiros podem contar.

A Defesa Civil de Minas Gerais, em parceria com o Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) e apoio da Cemig, envia, diariamente, mensagens de SMS com alertas meteorológicos.

Para se cadastrar e receber os alertas basta enviar uma mensagem de texto (SMS), informando o CEP da residência ou local desejado, para o número 40199.

O coordenador Estadual de Defesa Civil, coronel Osvaldo de Souza Marques, explicou que o alerta é uma importante ferramenta para o período, pois auxilia a população que está localizada em áreas consideradas de risco geológico para deslizamento ou para inundações que adote um comportamento de autoproteção.

“Saiam das suas casas, vão para casa de parentes ou locais seguros. Dessa forma, conseguimos evitar que pessoas sejam afetadas, minimizando possíveis danos e tragédias”, afirmou.

Rodovias

Outra importante orientação é com relação às pessoas que pretendem viajar. A Polícia Militar Rodoviária aconselha que pegue estrada apenas as pessoas com extrema necessidade.

De acordo com a última atualização (10/1) das Forças de Segurança, em Minas já são 106 pontos de interdição nas rodovias estaduais e federais, sendo 80 pontos de interdição parcial e 26 pontos de interdição total. Dessa forma, é preciso que o condutor faça um planejamento detalhado antes de sair de casa.

Energia

Durante as tempestades com raios, a população deve procurar abrigo imediatamente. Em áreas rurais é ideal que as pessoas busquem um local que não seja embaixo de árvores ou postes. Devido à altura elevada, eles podem atrair descargas atmosféricas e, como consequência, eletrocutar quem esteja próximo.

Além disso, todos os equipamentos elétricos devem ser retirados das tomadas para evitar risco de se queimarem. Essa atitude preventiva também contribui para a segurança das pessoas.

O telefone celular só deve ser utilizado caso o carregador de bateria do aparelho não esteja plugado na tomada. Essa recomendação vale para qualquer situação, independentemente se forem dias de chuva ou de sol.

Uma das principais ocorrências durante tempestades intensas é o fio partido, principalmente quando há quedas de árvores sobre a rede elétrica. Caso as pessoas se deparem com um fio partido, elas não podem se aproximar ou tocar no cabeamento e, se possível, não devem permitir que outras pessoas se aproximem.