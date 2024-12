Dezembro Vermelho: Poços de Caldas realiza campanha de prevenção e testagem contra HIV e IST’s

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Saber é Cuidar: Previna-se, Teste-se, Viva com Saúde!

Dezembro é o mês de conscientização e prevenção ao HIV/AIDS. Em Poços de Caldas, a Campanha Dezembro Vermelho, organizada pelo Programa IST/AIDS, traz uma série de atividades entre os dias 2 e 20 de dezembro, com ações de visibilidade, testes rápidos e distribuição de materiais informativos. Além disso, durante todo o mês, as unidades de saúde e o CTA/SAE realizarão exames gratuitos para diagnóstico de HIV, sífilis e hepatites virais. A campanha será lançada no dia 02 de dezembro com a instalação de laços vermelhos em locais estratégicos, como a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) e o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). O Cristo Redentor, um dos principais cartões-postais da cidade, estará iluminado de vermelho para marcar o início das ações. Entre os destaques do cronograma estão os testes rápidos, que serão realizados em diferentes locais:

07/12 (sábado): Praça dos Macacos – Balneário, das 8h às 13h

09/12 (segunda): Regional Leste, das 8h às 12h

10/12 (terça): PSF Vilas Unidas (Região Oeste), das 8h às 12h

11/12 (sexta): Regional Sul, das 8h às 12h

12/12 (quinta): PSF Vila Nova, das 8h às 12h.

A coordenadora do Programa, Sirley Oliveira, fala sobre a importância da Campanha e reforça a relevância da mobilização: “O Dezembro Vermelho é um momento de lembrar a população sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce das IST’s e do HIV. Queremos conscientizar, acolher e oferecer as ferramentas necessárias para que todos cuidem da sua saúde com dignidade. As ações itinerantes e a disponibilidade dos testes rápidos durante todo o mês buscam garantir que a informação e o acesso cheguem a toda a comunidade.” A Secretaria de Poços de Caldas convida todos a participarem da campanha, reforçando o compromisso com a saúde pública e o bem-estar da população. Para mais informações:

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA)

Telefone: (35) 3697-2274

E-mail: ctasaepocos@gmail.com