Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação acontece neste sábado (28)

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Neste sábado (28), acontece o Dia D da Campanha Nacional de Multivacinação.

O objetivo da campanha é atualização da carteira vacinal de crianças e adolescentes de até 15 anos de idade, com todas as vacinas presentes no calendário infantil. Ao todo, 19 salas de vacina funcionarão no sábado (28), das 09h às 17h.

No calendário da criança, que inclui a imunização de crianças até 10 anos de idade, são 14 vacinas no total. São elas: BCG, Hepatite B, Pentavalente (difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e poliomielite), Pólio inativada (VIP), Pólio oral (VOP), Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C Conjugada, Febre Amarela, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), DTP (tríplice bacteriana), Hepatite A e Varicela.

No calendário do adolescente há mais vacinas, além de reforços das imunizações feitas na infância. São elas: Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice viral, Difteria e tétano adulto, DTPa, Meningocócica ACWY e HPV quadrivalente.

Salas de vacina – 08h às 16h30:

São Jorge – Av. Antônio Togni, N°2.055 (Vila Cruz)

UBS Jd. Country Club – Rua José Mendonça, nº131 (Jd. Country Club)

Ponto da Cascata – Rua Vicente Miranda, N°229 (Marco Divisório)

Esperança II – Rua Lázaro de Lima, N° 280 (Pq. Esperança)

Jd. Kennedy II – Rua Estanho, Nº 195 (Jd. Kennedy II)

Jd. Kennedy I – Tua Pirita, Nº116 (Jd. Kennedy I)

São José – Rua Professora Lourdes Mourão, N° 550 (Centenário)

UBS Cascatinha – Rua Rui Barbosa, N° 191 (Cascatinha)

UBS Jd. São Paulo – Rua Jaguari, N° 15 (Jd. São Paulo)

Santa Rosália – Pça. Dr. Antenor Damini, Nº 233 (Santa Rosália)

Vila Nova – Rua Antônio Pereira Guimarães, Nº 299 (Vila Nova)

Dom Bosco I – Rua Paissandú, s/n (Jd. Formosa)

Nova Aurora – Rua Benedita Costa Lucas, Nº 60 (Jd. Ipê)

UBS Regional Leste – Rua Cecília Fishela, 63 (Estância São José)

UBS Pq. Pinheiros – Rua Victor Emanuel Imesi, s/n (Pq. Pinheiros)

UBS São José – Rua Professora Lourdes Mourão, s/n (Centenário)

UBS Caio Junqueira – Rua Jatobá, Nº 262 (Caio Junqueira)

Regional Sul – Av. Antônio Marinoni, Nº 125 (São Sebastião I)

UBS Centro – Rua Pernambuco, Nº459 – 08h às 18h