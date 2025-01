Diretores e assessores da Caldense tomam posse para o biênio 2025-2026; Veja nomes

A diretoria executiva da Associação Atlética Caldense, eleita em 17 de setembro, tomou posse na noite desta terça-feira (07/01). A cerimônia aconteceu na sede social do clube. Também foram empossados os integrantes do conselho fiscal, secretários, tesoureiros, assessores e diretores de cada departamento.

A diretoria executiva empossada é liderada pelo presidente Rovilson Jesus Ribeiro, que foi reeleito e inicia seu quarto mandato. Luís Fernando Soares é o 1º vice-presidente e Luiz Carlos Pioli o 2º vice-presidente. Também foram nomeados os presidentes de honra, Paulo Ney de Castro Júnior (prefeito municipal) e Ademir Bernardes de Araújo. A sessão foi conduzida pelo presidente do Conselho Deliberativo, Carlos Moacir Couto.



Confira a lista de todos os empossados:

DIRETORIA:

ROVILSON JESUS RIBEIRO – PRESIDENTE

LUIS FERNANDO SOARES – 1º VIC –PRESIDENTE

LUIZ CARLOS PIOLI – 2º VICE–PRESIDENTE

PAULO NEY DE CASTRO JÚNIOR – PRESIDENTE DE HONRA

ADEMIR BERNARDES DE ARAÚJO – PRESIDENTE DE HONRA

CONSELHO FISCAL (Efetivos):

ALEXANDRE SAMPAIO (Presidente do Conselho Fiscal)

SEBASTIÃO CARLOS RABELO

JOSÉ CÁSSIO BRASILEIRO DO CARMO

CONSELHO FISCAL (Suplentes):

FLÁVIO TOGNI LIMA E SILVA

ANTÔNIO LUIZ MOSCA

IVAN LEITE FERREIRA

SECRETÁRIOS/TESOUREIROS

SECRETÁRIO GERAL: RILDO ROBERTO DE C. GONÇALVES

1° SECRETÁRIO: ANTÔNIO VALÉRIO RAMOS

TESOUREIRO GERAL: LUIZ CARLOS PIOLI

1° TESOUREIRO: GUILHERME DOS SANTOS MARTINS

ASSESSORES E DIRETORES:

ASSESSOR DA PRESIDENCIA – OTÁVIO ARAÚJO RIBEIRO

ASSESSOR GERAL DE TÊNIS CAMPO – FILIPE MARTINS DE OLIVEIRA E PAULO SOLON OLIVEIRA GALO

ASSESSORES DE TÊNIS DE MESA – ALEXANDRE FELIPPE E AMILCAR MANOEL FERRAZ CASELLI NETO

DIRETOR GERAL DE FUTEBOL PROFISSIONAL – LEONARDO MIRANDA PRADO

ASSESSOR DE FUTEBOL AMADOR – ANTÔNIO CARLOS CAVA

DIRETOR GERAL DE FUTEBOL SOCIETY – JIMMY ANGELO RODRIGUES E JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA

ASSESSOR DE FUTEBOL DE SALÃO – MAURÍLIO PEREIRA MELLOTO E EUGÊNIO BENEDICTOS CASSARO

ASSESSOR DE SQUASH – FABRICIO FALEIROS SILVA

COORDENADOR DE CRICKET – MATTHEW ROSS FEATHERSTONE

ASSESSOR GERAL DE PETECA – CELSO IWATA FRISON

ASSESSOR DE GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO – ALEXANDRE CAGNANI

DIRETOR DE ARTES MARCIAIS – MÁRIO HENRIQUE GARCIA

ASSESSOR DE BARES – RAFAEL MARCONDES RIBEIRO

ASSESSOR GERAL DE PATRIMONIO – JOÃO JESUEL FRANCHI

ASSESSOR DE BASQUETE – BRUNO MOLINA LOPES

ASSESSOR DE VOLEIBOL – MARCELO EDUARDO LIMA SALLES

ASSESSOR DA SAUNA MASCULINA: ANTÔNIO DONIZETTI PACETTI

ASSESSOR DO DEPARTAMENTO ODONTOLOGICO – OTENIL PEREIRA DE ÁVILA

DIRETOR MEDICO: ANDRÉ ARAÚJO RIBEIRO

ASSESSORES MÉDICOS: ARTENIO ZINCONE

