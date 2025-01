DMAE esclarece os motivos da água turva em alguns bairros da cidade

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) vem a público prestar esclarecimentos sobre as razões da coloração da água distribuída em alguns bairros da cidade, notadamente os da Zona Sul, o que segue:

– A escassez hídrica de grandes proporções ocorrida em todo o país no ano passado e que atingiu também Poços de Caldas, resultou em um volume muito abaixo do normal nos níveis de reservas dos mananciais da cidade;

– O retorno das chuvas em precipitações volumosas possibilitou abastecer novamente as reservas dos mananciais. Contudo, houve um arrasto do material residual decantado e, como as águas de captação superficiais do município são ricas em ferro e manganês em índices de saturação muito maior que o aceitável, esse material passou para as redes e com as variações de temperatura e pressão, resultou em um processo químico tornando visível na água a coloração dos residuais de ferro e manganês, porém, sem afetar a portabilidade e as recomendações legais dos órgãos de saúde;

Uma vez identificada a situação pelos técnicos e engenheiros da autarquia, foram adotadas as ações necessárias para regularizar a situação, sendo elas:

– Adição de novos produtos químicos nas Estações de Tratamento de Água (ETAs);

– Ajuste do processo de tratamento nas ETAs

– Limpeza química das principais linhas de recalque;

– Nova limpeza dos nossos reservatórios;

– Limpeza química das redes de distribuição (com cloro), durante as madrugadas;

– Sistema de descargas sanitárias intensificadas nas redes de distribuição;

– Atendimento pontual de possíveis reclamações dos consumidores relacionadas ao assunto

O DMAE pede desculpas pelos transtornos causados e ressalta a disponibilidade em atender quaisquer demandas ou questionamentos.