DME informa sobre furtos de cabos em postes na área central do município

A DME identificou nos últimos dias, danos aos postes do Centro Vivo, além de furtos de cabos.

Inicialmente, foi constatada a abertura e remoção das tampas das caixas de passagem localizadas na parte inferior dos potes e, posteriormente, o corte e a remoção de parte dos cabos do sistema de iluminação pública.

“As ações de vandalismo ao patrimônio público foram verificadas em postes localizados nas Ruas Junqueiras, Prefeito Chagas, Assis Figueiredo, Travessa Francisco Custódio, Alagoas e Rio Grande do Sul. Agora, será necessária a manutenção dos postes danificados, bem como a substituição de parte dos cabos”, explica Nivaldo Morais, da Gerência de Serviços Especiais.

Para esses casos, a DME solicita a colaboração da população para que denuncie através do telefone 0800 035 0196 ou diretamente com a Guarda Civil Municipal (153) ou Polícia Militar (190).

Manter as condições de funcionamento do sistema de iluminação pública é fundamental para a segurança.

