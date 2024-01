Dois cavalos morrem atropelados em Rodovia de Poços de Caldas

Na manhã de hoje, 24, a Polícia Militar de Minas Gerais foi acionada para atender a um sinistro de trânsito na LMG 877, Km 12, em Poços de Caldas/MG, envolvendo o atropelamento de dois equinos.

Ao chegar ao local, os agentes constataram que os animais estavam no acostamento da via, sendo um deles encontrado sem vida e o outro gravemente ferido. A concessionária EPR Sul de Minas esteve presente para realizar a sinalização adequada da rodovia.

A equipe da Zoonose de Poços de Caldas também compareceu para prestar assistência aos animais. Após avaliação realizada pela veterinária presente, foi decidido realizar a eutanásia no equino ferido. Posteriormente, os corpos dos animais foram removidos da via e transportados para um local apropriado, onde serão devidamente enterrados.

O veículo responsável pelo atropelamento dos animais não foi identificado.

