Dois homens são presos após assaltarem posto de combustível em Poços de Caldas

Os autores tentaram fugir da polícia e acabaram batendo o veículo em que estavam

Alice Dionisio | 10h18

Dois homens tentaram fugir da Polícia Militar e acabaram presos ontem (24) à noite, em Poços de Caldas. Eles são suspeitos de terem assaltado um posto de combustível na Avenida João Pinheiro.

Segundo a PM, durante patrulhamento, os policiais se depararam com os autores dentro de um carro, próximo ao local do crime. Os dois homens saíram em alta velocidade e durante a fuga acabaram batendo em um veículo que estava estacionado. O motorista foi preso no local do acidente.

O segundo suspeito saiu correndo e se escondeu em uma casa, mas foi preso em seguida. Com eles foram apreendidos dois aparelhos de celular, dois malotes de dinheiro com R$1187,00, uma réplica e uma réplica de arma de fogo. O veículo foi levado para o pátio credenciado ao Detran.