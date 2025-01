É FAKE! Secretaria Municipal de Saúde alerta sobre ligações e entrega de produtos medicinais em casa

A Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas alerta que é falsa a informação de que profissionais da pasta estão ligando para moradores ou entregando produtos medicinais diretamente em suas residências.

Conforme a Secretaria de Saúde, não existe nenhum serviço oficial deste tipo em funcionamento. Qualquer pessoa que alegue realizar tal procedimento em nome da Saúde Municipal está praticando um ato fraudulento e deve ser denunciada imediatamente à polícia.

Como se proteger?

Caso receba uma ligação ou uma abordagem suspeita, siga estas orientações:

Não forneça informações pessoais ou bancárias.

Não aceite entregas de produtos medicinais de desconhecidos.

Denuncie à polícia, relatando o ocorrido com o máximo de detalhes.

Combate à desinformação

A Secretaria de Saúde reforça a importância de verificar a veracidade das informações antes de compartilhá-las. Para combater Fake News relacionadas à saúde, o Ministério da Saúde disponibiliza o site saude.gov.br/fakenews, onde é possível verificar rumores e notícias falsas amplamente divulgadas.

Canal de dúvidas

Para esclarecer qualquer dúvida sobre notícias relacionadas à saúde, a Secretaria Municipal de Saúde criou um canal direto com a população. É possível entrar em contato pelo WhatsApp no número (35) 3114-8127. Utilize este serviço para confirmar informações e evitar ser vítima de golpes.

Ajude a combater Fake News compartilhando informações corretas com sua família e amigos. Sua atenção pode evitar que outras pessoas sejam enganadas!

