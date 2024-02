Emprego: Minas tem alta na contratação; Poços segue tendência

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Minas Gerais fechou 2023 com a menor taxa anual de desocupação da história: 5,8%. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O estudo mostra, ainda, que a média nacional fechou o ano passado em 7,8%.

Com o desempenho, Minas Gerais se manteve entre os principais empregadores do país. Ao todo, o estado respondeu por 10,7% da ocupação nacional em 2023, com a segunda maior participação, e entre os seis estados responsáveis por abrigar 60% de todos os trabalhadores em atividade no país.

O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado no Brasil, aliás, aumentou 5,8% e totalizou 37,7 milhões de pessoas, maior nível da série iniciada em 2012. Deste total, Minas Gerais registrou o segundo maior contingente entre as unidades federativas, com 4,3 milhões de trabalhadores com carteira, de acordo com o estudo do IBGE.

Nos últimos cinco anos, segundo o Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), Minas gerou cerca de 800 mil postos formais de trabalho. Destes, mais de 193,5 mil resultaram dos protocolos de intenções celebrados entre o Governo do Estado e empresas privadas, com valores que ultrapassam R$ 388 bilhões em atração de investimentos. Os protocolos assinados, apenas em 2023, preveem a geração de cerca de 55 mil empregos permanentes em todas as regiões de Minas.

Poços de Caldas

Poços de Caldas segue a tendência do estado. No encerramento do ano de 2023, o município de comemorou um saldo positivo na geração de empregos, segundo o Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Os números indicam que foram realizadas 27.008 admissões ao longo do ano, contra 26.266 demissões, resultando em saldo positivo de 742 vagas.

No ano passado, a administração municipal lançou o programa Capacita Poços, que busca estabelecer parcerias com instituições de ensino, entidades governamentais e empresas locais. Por meio do programa, são oferecidos cursos de qualificação para atender a demanda do município.