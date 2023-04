Uma empresa de Extrema (MG) abriu mais de 400 vagas de emprego. As oportunidades de trabalho são para pessoas interessadas em atuar no Centro de Distribuição da Fisia, distribuidora da Nike, em Minas Gerais.

As vagas são para os cargos de recepcionista, operador(a) de empilhadeira, assistente fiscal, analista de prevenção de perdas sênior entre outros.

Nas áreas administrativas têm como requisito ensino Superior completo ou em andamento, enquanto as vagas operacionais exigem Ensino Médio completo ou em andamento.

Todas as inscrições devem ser realizadas pelo site de vagas da Fisia até o dia 15 de maio, onde estão disponíveis mais detalhes de cada posição.

A empresa é optante do Programa Empresa Cidadã que contempla benefícios como licença-maternidade e paternidade. Também são oferecidos acesso à assistência social e cooperativa de crédito.

Além disso, a empresa não restringe que parentes e familiares trabalhem na mesma unidade de negócio.

Fonte: G1 Sul de Minas

Beatriz Aquino

