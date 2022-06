Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

ESCALOPE DE LOMBO COM VINHO & ARROZ COM MILHO VERDE

INGREDIENTES DO ESCALOPE

6 bifes finos de lombo de porco

1 cebola roxa fatiada

1 xícara de chá de vinho branco seco

1 colher de sopa rasa de açafrão

2 colher de sopa cheia de requeijão cremoso

Sal, alho, pimenta do reino moída, alecrim picado e salsinha a gosto

PREPARO

Grelhe os escalopes dos dois lados até dourares em frigideira untada e retire, refogue a cebola roxa na mesma frigideira já com as especiarias, entre com o vinho para aproveitar os sabores, misture o requeijão, corrija o sal e cubra imediatamente os escalopes já grelhados com esse molho que se forma.

INGREDIENTES DO ARROZ COM MILHO VERDE

4 xícaras de chá de arroz cozido

1 xícara de milho verde cozido e debulhado

1 xícara de chá de pimentão picado

1 xícara de chá de bacon picado

1 xícara de chá de ervilhas congeladas

1 ½ xícaras de chá de farinha de mandioca torrada

½ xícara de chá de óleo vegetal

Sal e cebola picada a gosto

PREPARO

Refogue o bacon no óleo vegetal, junte cebola, o milho, pimentão, ervilha e cozinhe até amaciar tudo, misture no arroz já cozido junto com a farinha de mandioca, sirva os escalopes acompanhados desse arroz e corra para o abraço.

“É sucesso garantido.