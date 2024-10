Escola do Legislativo da Câmara de Poços encerra atividades do Parlamento Jovem em 2024

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Nesta semana, os alunos que fizeram parte do Parlamento Jovem 2024 receberam um certificado da Escola do Legislativo da Câmara de Poços pela participação no projeto, encerrando as atividades do PJ neste ano. Estiveram presentes no encontro o presidente da Casa, vereador Douglas Dofu (União), e os vereadores Lucas Arruda (Rede), Wellington Paulista (PSDB), Kleber Silva (Novo) e Regina Cioffi (PP).

Durante a fase municipal, realizada no primeiro semestre, os alunos aprovaram nove propostas sobre o tema Melhorias no Ensino Escolar. As sugestões foram encaminhadas aos vereadores para as providências necessárias. Logo após, aconteceram as etapas regional e estadual. Nessa última, o Poder Legislativo de Poços foi representado pelo aluno Arthur Dias de La Rocque Guimarães, do Colégio Sete de Setembro. Foram três dias de muitas atividades e integração entre os 150 estudantes de 133 municípios.

Ainda na etapa estadual, em Belo Horizonte, os alunos aprovaram o documento final com 12 propostas priorizadas. Ele foi encaminhado para análise da Assembleia Legislativa de Minas Gerais que pode, entre outras iniciativas, transformar as propostas em Projetos de Lei e Requerimentos. Algumas pautas defendidas pelos estudantes foram:

quantidade mínima de psicólogos a serem contratados para as escolas de ensino fundamental e médio; incentivo à qualificação docente, por meio da oferta de cursos de aprimoramento pedagógico e investimento em tecnologias educacionais; fiscalização da aplicação do Estatuto da Pessoa com Deficiência.

Os estudantes votaram, também, o tema da próxima edição do Parlamento Jovem. Em 2025, será discutido “Juventude e Direitos Culturais”. A Escola do Legislativo da Câmara de Poços inicia os trabalhos ainda este ano, participando da formação de coordenadores municipais.

Para o estudante Arthur Dias, a participação no PJ foi essencial para sua formação política. “Pude entender melhor o sistema democrático e, acima de tudo, a prática do Legislativo e como é tão trabalhoso desenvolver uma lei do zero. Antes da elaboração das propostas, fizemos uma análise profunda, pesquisas sobre os dados da Educação em Minas Gerais e, ainda, sobre como utilizar esses argumentos da melhor forma. Fico satisfeito que as propostas que eu defendi foram aprovadas”, comentou.

A coordenadora regional do projeto e diretora da Escola do Legislativo de Poços Tais Ferreira falou sobre a finalização de mais uma edição do PJ. “Concluímos com muito sucesso mais um ano do Parlamento Jovem. Fico muito feliz com o resultado não só de Poços, mas de todo o Polo Sudoeste. Estamos ansiosos para a próxima edição e já pensando nos preparativos”, afirmou.

A formação de coordenadores municipais acontece no mês de novembro, em Belo Horizonte. A adesão das escolas tem início em janeiro de 2025. O Parlamento Jovem é um dos projetos institucionais promovidos pela Câmara de Poços. Ele é realizado em parceria com a Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), PUC Minas e Câmaras Municipais, visando à formação política e cidadã dos jovens. Além de despertar o interesse pelo exercício da democracia, possibilita o conhecimento do processo legislativo.