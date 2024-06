Escritora de livros infantis lê suas histórias para pacientes da Pediatria

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Paula Danza acaba de lançar seu primeiro livro “A Borboleta que Queria Ser Gente”, publicado pela editora Ases da Literatura

A escritora de livros infantis, Paula Danza, tem trazido alegria e conforto aos pacientes da Pediatria da Santa Casa de Poços de Caldas com visitas muito especiais. Paula vem ao Hospital ler suas histórias para as crianças, oferecendo momentos de encanto e distração. As visitas acontecem em um momento especial, já que a escritora acaba de lançar seu primeiro livro, “A Borboleta que Queria Ser Gente”, publicado pela editora Asinha, selo da Ases da Literatura dedicado a livros infantis.

Paula compartilhou a origem de suas histórias, revelando um projeto antigo e muito pessoal. “Eu comecei a escrever essas histórias quando meu filho era pequenininho e me pediu para inventar uma história que não fosse dessas convencionais. E eu inventei a história do mico e o tico-tico porque eu nunca gostei de animais no circo. Depois as crianças cresceram, a história ficou esquecida e eu resolvi colocar no papel, porque eu ainda sou da época do papel”, conta a escritora.

Com o tempo, Paula percebeu que tinha mais histórias para contar. Hoje, ela possui dez histórias escritas, mas foi recentemente agraciada com a publicação de “A Borboleta que Queria Ser Gente”. “O livro foi lançado agora e está à venda na Amazon, nas Lojas Americanas, no site livro.com e assim vamos voar mais alto, igual essa borboletinha que voou tão alto. Eu quero ser isso”, revela Paula.

Sobre o Livro “A Borboleta que Queria Ser Gente”

O livro “A Borboleta que Queria Ser Gente” é uma narrativa emocionante que acompanha a jornada de uma borboleta e uma menina, unidas por seus anseios de se tornarem algo mais. Com a ajuda de uma fadinha mágica, elas vivenciam uma incrível metamorfose, descobrindo que os sonhos podem se tornar realidade. A história cativa leitores de todas as idades com sua mensagem de esperança e transformação.

Visitas à Santa Casa de Poços

Durante suas visitas, que acontecem às quartas-feiras, Paula tem a oportunidade de contar suas histórias para os pequenos pacientes. Um dos momentos mais tocantes foi a leitura de sua nova obra para Ana Laura, uma menina de 13 anos que se encantou com a história. “Como Deus coloca a mão nas coisas, ela está passando por tanta coisa e a história acomodou o coração dela. Foi muito bom, saí em estado de graça, agradecendo a todos da Santa Casa que abriram as portas para mim. Espero que essas portas não se fechem nunca, porque eu quero vir sempre aqui,” disse Paula emocionada.

“As visitas de Paula Danza à Santa Casa de Poços são um momento de magia e inspiração, não só para as crianças, mas também para todos os presentes. A escritora, com seu coração generoso e suas histórias encantadoras, mostra como a literatura pode ser uma poderosa ferramenta de cura e conforto. Esperamos que aconteçam muitas visitas, trazendo sempre novas histórias e esperança para os pequenos pacientes”, diz o assessor de Comunicação da Santa Casa, Rafael dos Santos Pasqua.