Festival Meninar chega a Poços de Caldas com olhar voltado para a cultura das infâncias

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

O “Festival Meninar, a cultura das infâncias” será realizado nos dias 24 e 25 de novembro, em Poços de Caldas, com a proposta de discutir, capacitar e atuar destacando a importância de uma produção cultural pensada para as crianças.

A programação contempla atividades gratuitas para adultos, trazendo palestras com educadores, pedagogos e psicólogos que atuam na área infantil, além de oficinas de artes e rodas cantadas. As ações acontecem no espaço Galpão das Artes (Rua Benedita Lucas da Silva, 80, Jardim Ipê).

As inscrições para palestras e oficinas podem ser feitas através do link https://abre.ai/inscricoesfestivalmeninar, até o dia 23 de novembro, de forma gratuita. As vagas são limitadas.

Já a programação infantil contempla oficinas de brincar para as crianças atendidas no Galpão das Artes, no dia 24 de novembro. Já no dia 25 de novembro, sábado, o festival chega ao Parque Municipal Antonio Molinari, com contação de histórias e apresentações musicais destinadas a crianças e seus familiares em geral.

O Festival pretende assegurar e garantir o direito às crianças de receberem ações culturais que dialoguem com suas necessidades, tendo ainda como objetivo possibilitar a troca de saberes e experiências que existem em Poços de Caldas e região, fortalecer a rede e capacitar profissionais com ferramentas e conhecimentos na área, a fim de que se propaguem cada vez mais.

“É importante haver um espaço de reflexão sobre a cultura das infâncias. O termo é plural, pois existem várias formas de viver esta etapa da vida. Uma infância plena de seus direitos precisa contemplar espaços do brincar, do contato com a natureza e com suas raízes culturais e merece uma política cultural apropriada”, destaca a idealizadora do evento, Nádia Campos.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO:

Sexta – 24 de novembro

Para Crianças no Galpão das Artes

Oficina Pequenos Mundos Imaginários com Roquinho

*para crianças atendidas pela Instituição

Para Adultos no Galpão das Artes

18h30 às 21h – Palestras

18h30 – Credenciamento (chegada, formalização das inscrições e coffee break)

19h – Abertura e Mesa a Cultura das Infâncias em Poços de Caldas

Mediação de Nádia Campos e participação de Teresa Mesquita (Escola Criativa Idade)

19h30 – Ritmo Rotina e a Infância Nossa de Cada Dia. Um olhar integrativo a partir da Antroposofia.

Décio Ribeiro – Pedagogo e Gestor do Casulo Espaço Infantil

Elimar Rocha – Psicóloga e Gestora do Casulo Espaço Infantil

Alice Azevedo Scudeller – Pedagoga e Educadora no Casulo Espaço Infantil

19h50 – Partilha de experiências com Roquinho (Carretel Cultural) / Rodas de Brincar

20h20 – pequeno intervalo e roda cantada com Nádia Campos

20h30 – Pensar Através de Formas para Desenvolvimento de Conceitos e Conexão.

Dalmoni Lydijusse – Arte-educadora e artista plástica.

21h – Fechamento

*Inscreva-se: https://abre.ai/inscricoesfestivalmeninar (vagas limitadas)

Sábado – 25 de novembro

Para Adultos no Galpão das Artes

9h às 12h – Oficinas

– Brincadeiras Cantadas, com Nádia Campos

– Do universo filosófico e estético, com Dalmoni Lydijusse

*Inscreva-se: https://abre.ai/inscricoesfestivalmeninar (vagas limitadas)

Para Crianças no Parque Municipal Antonio Molinari

15h às 17h30

– Biblioteca móvel e contação de histórias, com Guilherme Teixeira

– Espetáculo Musical Meninar, com Nádia Campos

– Show Musical Família Bicho, com Luciana Rossi e Marcos Bombardelli

O “Festival Meninar” é uma realização da ALUMEIA Produções, viabilizado com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura / Prefeitura de Poços de Caldas e produção de Chiara Carvalho / Carvalho Agência Cultural, conta com apoio do Arte Ziriguidum, Carretel Cultural, Casulo Espaço Infantil, Cia Penduricalhos, Galpão das Artes, Escola Criativa Idade e GSC Eventos.

Para mais informações basta acessar as redes sociais @festivalmeninar ou @carvalhoagenciacultural.