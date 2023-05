Filé de linguado com presunto parma & Sobremesa Bolo de chocolate com geleia de pessego

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

FILÉ DE LINGUADO COM PRESUNTO DE PARMA &

SOBREMESA BOLO DE CHOCOLATE COM GELEIA DE PÊSSEGO

INGREDIENTES PARA O LINGUADO

600 gr. de filé de linguado

2 ovos

2 colheres de sopa de água

1 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

1 ½ xícaras de chá de farinha Panko

PREPARO

Bata os ovos com a água, seque bem os filé com papel toalha, tempere com sal e pimenta do reino moída, passe pela farinha de trigo, mergulhe nos ovos batidos, empane na farinha panko e frite em pouco óleo de um e outro lado até dourar.

PARA O MOLHO

150gr. de presunto de Parma picado

2 colheres de sopa de alcaparras picadas

200gr. de requeijão cremoso

1 cebola roxa picada

1 colher de sopa de alho picado

1 xícara de chá de vinho branco seco

3 colheres de sopa de óleo vegetal

1 xícara de chá de caldo de galinha

PREPARO

Refogue no óleo, alho, cebola e presunto, junte o vinho e caldo de galinha em seguida as alcaparras, requeijão, cozinhe até se fundirem os sabores e engrosse o molho com farinha de trigo a seu gosto.

Sirva o peixe acompanhado de salada de rúcula, tomatinhos e arroz branco ou macarrão ao alho e óleo.

INGREDIENTES DA SOBREMESA

200 ml. de creme de leite (1 caixinha)

150 gr. de chocolate meio amargo em barras picado

1 xícara de chá de geleia de pêssego ou outra disponível

Fatias generosas de bolo de chocolate de sua preferência

PREPARO

Dissolva o chocolate no creme de leite aquecido, porém sem ferver, até formar um creme (ganache). Corte cada fatia do bolo feito sanduíche, recheie com geleia e sirva coberto com o ganache e decorado com nozes quebradas.