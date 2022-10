Filé de peixe com alcaparras & Ervilhas salteadas & Batatas com ervas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO PEIXE

4 filés de peixe

1 xícara de chá de farinha de trigo

1 colher de sopa de alho em pó

Sal, suco de limão e pimenta do reino a gosto

PREPARO

Tempere o peixe com sal, alho, pimenta e suco de limão deixe marinar por alguns minutos, empane na farinha de trigo e grelhe em frigideira com pouco óleo vegetal.

Sirva o peixe coberto com o molho, acompanhado das batatas e ervilhas.

INGREDIENTES DO MOLHO DE ALCAPARRAS

½ xícara de chá de alcaparras

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de alho laminado

1 lata de creme de leite

Sal e nos noz-moscada a gosto

PREPARO

Refogue o alho e as alcaparras picadas, em azeite, junte o creme de leite e noz-moscada e cozinhe sem deixar ferver.

INGREDIENTES DAS ERVILHAS

300 g. de ervilhas congeladas

½ xícara de chá de bacon picado

1 cebola roxa picada

Sal, azeite de oliva e alho a gosto

PREPARO

Frite o bacon até dourar, junte os demais ingredientes e cozinhe até amaciarem as ervilhas.

INGREDIENTES DAS BATATAS

1 kg. de batatas cozidas e fatiadas

2 tomates saladas picados

Sal, azeite de oliva, cebola picada, orégano, tomilho e alecrim frescos a gosto

PREPARO

Espalhe as batatas em uma assadeira temperadas com sal, tomilho, alecrim e leve ao forno par gratinar.

Refogue tomate, cebola temperados com sal e orégano e misture nas batatas assadas.