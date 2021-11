Filé de Tilápia com repolho assado & Torta de amêndoas com ameixa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

FILÉ DE TILÁPIA COM REPOLHO ASSADO &

TORTA DE AMÊNDOAS C/ AMEIXA

INGREDIENTES DA TILÁPIA

4 filés de tilápia

Filete de óleo vegetal, sal e pimenta do reino a gosto

PREPARO

Grelhe em frigideira antiaderente.

INGREDIENTES DO MOLHO

1 limão siciliano (somente o suco)

2 colheres de sopa de molho de soja (shoyu)

3 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de mel

PREPARO

Misture os ingredientes do molho em temperatura ambiente.

Sirva os filés regados com o molho depois de grelhados, acompanhados de arroz cozido com açafrão, alho e ervilhas frescas mais o repolho assado com sal, pimenta do reino moída e azeite de oliva.

INGREDIENTES DA TORTA

1 ½ xícaras de chá de farinha de trigo

1 xícara de chá de farinha de amêndoas

1 colher de sopa rasa de fermento em pó

1 colher de sobremesa rasa de bicarbonato de sódio

1 ½ xícaras de chá ameixas frescas picadas

½ xícara de chá de amêndoas torradas e trituradas

2/3 de xícara de chá de óleo vegetal

2 ovos

1 xícara de chá de açúcar refinado

1 xícara de chá de açúcar mascavo

½ xícara de chá de leite

PREPARO

Bata os ingredientes líquidos manualmente, menos o bicarbonato e fermento que vão por último, só então misture e junte os sólidos, bata manualmente e asse em assadeira untada com manteiga e farinha de trigo.

INGREDIENTES DA COBERTURA

250ml. De creme de leite fresco

250gr. de chocolate meio amargo picado

PREPARO

Aqueça o creme de leite até quase ferver desligue o fogo e dissolva nele o chocolate

MONTAGEM

Corte o bolo ao meio recheie com um pouco da cobertura, monte, regue com o restante da mesma, decore com amêndoas torradas e trituradas, mais fatias finas de ameixas.