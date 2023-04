Flipoços divulga resultado de concurso estudantil 2023

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

A GSC Eventos Especiais em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas e a Superintendência de Ensino realizaram o Concurso Estudantil “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam”, como atividade integrante do Flipoços 2023 que acontecerá de 03 a 07 de maio.

Todos estão convidados para acompanhar a premiação que irá acontecer no dia

03 de Maio às 18h no Teatro da Urca.

RESULTADO

Modalidade: FOTOGRAFIA

Categoria: Ensino Médio

1º LUANA CARVALHO TOLEDO | 2º EM | INST. EDUCACIONAL SÃO JOÃO DA ESCÓCIA

2º JOÃO PEDRO LIMÃO | 2º EM | E. E. DAVID CAMPISTA

3º JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA BONIFÁCIO | 1º EM | CENTRO EDUCACIONAL POÇOS

Modalidade: DESENHO

Categoria: 1º ao 3º Ensino Fundamental

1º MANUELLA SUCENA | 3º ANO | E. M. JOÃO PINHEIRO

2º JULIA PEIXOTO AUGUSTO | 2º ANO | E. M. JOSÉ MAMUD ASSAN

3º SAMUEL PINHEIRO GRANATO GARCIA | 3ºANO | COLÉGIO NINI MOURÃO

Categoria: 4º ao 6º Ensino Fundamental

1º MARIANA CAROLINE FERREIRA | 6º ANO | COLÉGIO M. DR. JOSÉ VARGAS DE SOUZA

2º ISABELA GONÇALVES SIILVA | 5º ANO | E. M. JOÃO PINHEIRO

3º ANNA SAFRA GARCIA GOULART | 6º ANO | E.M. IRMÃO JOSÉ GREGÓRIO

Categoria: 7º ao 9º Ensino Fundamental

1º ALICIA LAURA DIONIZIO | 8º ANO | E.M. DR. PEDRO AFONSO JUNQUEIRA

2º YASMIN DOMENCIANO BORGES | 9º ANO | COLÉGIO PIO XII

3º EDUARDA MOLINA E SILVA | 8º ANO | COLÉGIO PIO XII

Modalidade: REDAÇÃO

Categoria: 1º ao 3º Ensino Fundamental

1º MARIANA ALMEIDA | 3º ANO | COLÉGIO SETE DE SETEMBRO – COC

2º JOÃO GARCIA LAGO | 3º ANO | COLÉGIO SETE DE SETEMBRO – COC

3º MIGUEL DIAS ALVIM | 3º ANO | INST. ED. SÃO JOÃO DA ESCÓCIA – PELICANO

Categoria: 4º ao 6º Ensino Fundamental

1º ARTHUR RINALDO NASCIMENTO CAVALARO | 6º ANO | COLÉGIO PIO XII

2º LETÍCIA DANZIGER COLPANI | 6º ANO | COLÉGIO JESUS MARIA JOSÉ

3º ANA LEONOR DELGADO DIAS | 6º ANO | COLÉGIO SETE DE SETEMBRO – COC

Categoria: 7º ao 9º Ensino Fundamental

1º LUÍSA VARGAS DO LADO | 9º ANO | COLÉGIO SETE DE SETEMBRO – COC

2º PAOLA ARRUDA VIEIRA PAIVA | 8º ANO | INST. ED. SÃO JOÃO DA ESCÓCIA – PELICANO

3º DIEGO LUCAS DA SILVA | 9º ANO | E. M. DONA MARIQUINHAS BROCHADO

Categoria: ENSINO MÉDIO

1º STEPHANY DIAS DA PAZ GUIMARÃES | 3º EM | COLÉGIO CENTRO EDUCACIONAL POÇOS

2º VICTOR HUGO ARAÚJO | 3º EM | COLÉGIO MUNICIPAL DR. JOSÉ VARGAS DE SOUZA

3º NATHÁLIA HARUMI TOYANA DA SILVA | 3º EM | COLÉGIO CENTRO EDUCACIONAL POÇOS

Beatriz Aquino