Flipoços divulga resultado de concurso estudantil 2023

A GSC Eventos Especiais em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Poços de Caldas e a Superintendência de Ensino realizaram o Concurso Estudantil “Literatura e Fotografia, as histórias que as imagens não contam”, como atividade integrante do Flipoços 2023 que acontecerá de 03 a 07 de maio.
Todos estão convidados para acompanhar a premiação que irá acontecer no dia
03 de Maio às 18h no Teatro da Urca.
RESULTADO
Modalidade: FOTOGRAFIA
Categoria: Ensino Médio
1º LUANA CARVALHO TOLEDO | 2º EM | INST. EDUCACIONAL SÃO JOÃO DA ESCÓCIA
2º JOÃO PEDRO LIMÃO | 2º EM | E. E. DAVID CAMPISTA
3º JOÃO GABRIEL DE OLIVEIRA BONIFÁCIO | 1º EM | CENTRO EDUCACIONAL POÇOS
Modalidade: DESENHO
Categoria: 1º ao 3º Ensino Fundamental
1º MANUELLA SUCENA | 3º ANO | E. M. JOÃO PINHEIRO
2º JULIA PEIXOTO AUGUSTO | 2º ANO | E. M. JOSÉ MAMUD ASSAN
3º SAMUEL PINHEIRO GRANATO GARCIA | 3ºANO | COLÉGIO NINI MOURÃO
Categoria: 4º ao 6º Ensino Fundamental
1º MARIANA CAROLINE FERREIRA | 6º ANO | COLÉGIO M. DR. JOSÉ VARGAS DE SOUZA
2º ISABELA GONÇALVES SIILVA | 5º ANO | E. M. JOÃO PINHEIRO
3º ANNA SAFRA GARCIA GOULART | 6º ANO | E.M. IRMÃO JOSÉ GREGÓRIO
Categoria: 7º ao 9º Ensino Fundamental
1º ALICIA LAURA DIONIZIO | 8º ANO | E.M. DR. PEDRO AFONSO JUNQUEIRA
2º YASMIN DOMENCIANO BORGES | 9º ANO | COLÉGIO PIO XII
3º EDUARDA MOLINA E SILVA | 8º ANO | COLÉGIO PIO XII
Modalidade: REDAÇÃO
Categoria: 1º ao 3º Ensino Fundamental
1º MARIANA ALMEIDA | 3º ANO | COLÉGIO SETE DE SETEMBRO – COC
2º JOÃO GARCIA LAGO | 3º ANO | COLÉGIO SETE DE SETEMBRO – COC
3º MIGUEL DIAS ALVIM | 3º ANO | INST. ED. SÃO JOÃO DA ESCÓCIA – PELICANO
Categoria: 4º ao 6º Ensino Fundamental
1º ARTHUR RINALDO NASCIMENTO CAVALARO | 6º ANO | COLÉGIO PIO XII
2º LETÍCIA DANZIGER COLPANI | 6º ANO | COLÉGIO JESUS MARIA JOSÉ
3º ANA LEONOR DELGADO DIAS | 6º ANO | COLÉGIO SETE DE SETEMBRO – COC
Categoria: 7º ao 9º Ensino Fundamental
1º LUÍSA VARGAS DO LADO | 9º ANO | COLÉGIO SETE DE SETEMBRO – COC
2º PAOLA ARRUDA VIEIRA PAIVA | 8º ANO | INST. ED. SÃO JOÃO DA ESCÓCIA – PELICANO
3º DIEGO LUCAS DA SILVA | 9º ANO | E. M. DONA MARIQUINHAS BROCHADO
Categoria: ENSINO MÉDIO
1º STEPHANY DIAS DA PAZ GUIMARÃES | 3º EM | COLÉGIO CENTRO EDUCACIONAL POÇOS
2º VICTOR HUGO ARAÚJO | 3º EM | COLÉGIO MUNICIPAL DR. JOSÉ VARGAS DE SOUZA
3º NATHÁLIA HARUMI TOYANA DA SILVA | 3º EM | COLÉGIO CENTRO EDUCACIONAL POÇOS
Beatriz Aquino