Fonte Monjolinho recebe reformas durante o mês de outubro

A Fonte Monjolinho, uma das mais procuradas por moradores e turistas, ficará fechada para reformas e melhorias durante esse mês de outubro.

Localizada na Praça Tiradentes (Cascatinha), ao lado da Biblioteca Júlio Bonazzi, a fonte possui mais de meio século de existência oferecendo água de qualidade, sendo classificada como potável de mesa.

As obras serão realizadas pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto (DMAE) e deverão tornar o local ainda mais agradável, incluindo melhorias em sua estrutura e acessibilidade, sendo que deverá ser entregue à comunidade no dia 6 de novembro, aniversário de Poços de Caldas.

