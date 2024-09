Polícia Militar de Poços de Caldas prende suspeitos de furto e recupera bolsa

Na madrugada desta sexta-feira, 13 de setembro, por volta da 0h, a Polícia Militar de Poços de Caldas prendeu dois indivíduos suspeitos de furto na avenida João Pinheiro. A prisão ocorreu após a abordagem dos suspeitos, um homem de 23 anos e um jovem de 18 anos, próxima à Urca.

Os suspeitos foram detidos durante o patrulhamento após uma denúncia de furto. Apesar de não estarem com a bolsa roubada no momento da abordagem, eles confessaram ter dispensado o item próximo ao local onde abordaram a vítima.

A PM seguiu para a área indicada pelos suspeitos e conseguiu localizar a bolsa da vítima. O homem de 35 anos, que havia sido roubado, teve seus pertences recuperados. Os autores foram presos em flagrante e levados à delegacia para as providências legais.

ALCO – 29° BPM

