Fraldinha com conhaque & Torta folhada de banana

INGREDIENTES DA FRALDINHA

1peça de fraldinha bovina (aprox. 1kg.)

Conhaque para flambar

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Sele a fraldinha em um filete de óleo somente com sal e leve ao forno para completar o cozimento por cinco minutos, retire deixe descansar e corte em fatias finas. Sirva a carne fatiada flambada no conhaque acompanhada dos legumes e macarrão ao alho e óleo.

INGREDIENTES DOS LEGUMES

2 xícaras de chá de couve flor

2 xícaras de chá de repolho picado

2 xícaras de chá de brócolis

1 pimentão vermelho picado

1 pimenta dedo de moça picada

1 colher de sopa de gengibre picado

1 xícara de chá de água

½ xícara de chá de molho de soja (shoyu)

1 colher de sopa de alho picado

Sal e óleo vegetal a gosto

PREPARO

Doure o alho em óleo, junte o shoyu e água, engrosse com amido de milho, entre com todas as verduras, corrija o sal e deixe cozinhar até murchar tudo.

INGREDIENTES DA TORTA

1 massa folhada

12 bananas prata grandes madura

1 colher de sopa de açúcar refinado

1 colher rasa de sopa de canela em pó

PREPARO

Abra a massa folhada e asse até dourar, misture o açúcar e canela, fatie as bananas no comprimento e grelhe dos dois lados em frigideira untada com óleo. Monte em travessa de vidro esfarelando um pouco a massa e forrando o fundo e em seguida monte tudo em camadas de massa esfarelada, creme e bananas até finalizar, salpicando sempre a mistura de canela e finalizando com massa esfarelada e açúcar refinado salpicado por cima. Então é só gelar e servir.

PARA CALDA DO CREME DE OVOS

4 xícaras de chá de leite

1 gema de ovo

½ xícara de chá de amido de milho

PREPARO

Cozinhe tudo junto mexendo sempre até engrossar e deixe esfriar.