Fraldinha com couve e tangerina & Banana com anis estrelado e sorvete

INGREDIENTES DA FRALDINHA

1 k. de fraldinha bovina

Sal e pimenta do reino a gosto

INGREDIENTES DA COUVE REFOGADA

2 maços de couve rasgada

1 xícara de chá de bacon picado

1 xícara de chá de cenoura ralada

1 xícara de chá de cebola fatiada

1 tangerina

Sal, alho e óleo a gosto

PREPARO

Fatie a fraldinha no sentido inverso ao das fibras da carne, tempere com sal e pimenta e grelhe em caçarola quente somente até dourar dos dois lados, passe para um refratário e leve ao forno quente desligado somente para manter a temperatura. Enquanto isso frite o bacon à parte com um filete de óleo. Refogue na mesma caçarola da carne, a cenoura, a couve, cebola e suco de tangerina, tudo em alho e óleo.

Sirva a fraldinha acompanhada de arroz branco, o refogado de couve tudo salpicado com o bacon frito.



INGREDIENTES DO DOCE

8 bananas nanicas em rodelas

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1 colher de sopa rasa de canela em pó

1 colher se sopa rasa de anis estrelado triturado

¼ de xícara de rum

1/3 de xícara de água

1 colher de sopa de manteiga

Castanha do Pará triturada e sorvete de creme a gosto

PREPARO

Derreta a manteiga em uma frigideira quente, misture ao açúcar mascavo até dissolver, junte as especiarias, a água, entre com as bananas fatiadas, cozinhe até amaciarem, remova e sirva acompanhada de castanha salpicada e sorvete tudo flambado com rum.