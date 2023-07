Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

FRALDINHA COM PINHÃO & QUADRADINHOS DE ABACAXI COM AMEIXAS SECAS

INGREDIENTES DA FRALDINHA

1 Kg. de fraldinha bovina

4 cebolas grandes fatiadas

1 xícara de chá de salsão picado

1 pimentão amarelo grande em tiras

2 xícaras de chá de pinhão cozido e descascado cortados ao meio

2 xícaras de chá de cenouras fatiadas

3 xícaras de tomates picados

Sal, óleo vegetal, salsinha e pimenta dedo de moça fatiada a gosto

PREPARO

Frite a fraldinha em caçarola com um filete de óleo até selar bem dos dois lados, retire da caçarola e pique em cubos. Refogue os demais ingredientes aproveitando o fundo de panela e retorne a carne agora em cubos para completar o cozimento.

Sirva o refogado acompanhado de arroz branco e pimenta godê grelhada.

INGREDIENTES DO DOCE

1 abacaxi batido ligeiramente no liquidificador

2 xícaras de chá de coco seco ralado

200 ml de leite de coco

1 xícara de chá de ameixa seca picada

2 xícaras de chá de açúcar cristal

2 colheres de sopa de amido de milho

PREPARO

Reidrate o coco ralado com leite de coco antecipadamente e bata o abacaxi na função pulsar do liquidificador. Leve ao fogo o abacaxi com o coco reidratado, açúcar e ameixa picada e cozinhe até mudar a cor, engrosse com amido de milho dissolvido em pouca água e cozinhe mexendo até que apareça o fundo da panela. Distribua e travessa untada para esfriar, corte em quadradinhos e empane em açúcar cristal.