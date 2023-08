Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

MIGNON DE PORCO COM ANIS ESTRELADO & BOLO DE BAUNILHA COM

GOIABA E LARANJA



INGREDIENTES DA CARNE

2 peças de mignon de porco

4 cebolas grandes em lâminas

1 maço de brócolis

1 quilo de mandioca já cozida em água

Óleo vegetal, sal, pimenta do reino e manteiga a gosto

PREPARO

Besunte a carne com óleo vegetal, tempere com sal e pimenta do reino, sele cada peça por todos os lados em caçarola quente com um fio de óleo, passe para uma assadeira e leve ao forno coberto com alumínio laminado para terminar o cozimento e refogue a cebola na mesma caçarola até caramelizar, misture a mandioca ainda quente com manteiga, refogue o brócolis em alho e óleo e sirva a carne fatiada acompanhada de mandioca e do brócolis

INGREDIENTES DO BOLO

2 xícaras de chá de açúcar refinado

5 ovos

2 xícaras de chá de farinha de trigo

100g. de manteiga

1 xícara de chá de leite

2 colheres de sopa de essência de baunilha

PREPARO

Bata as claras em separado, junte a manteiga, o açúcar, gema, vá acrescentado a farinha aos poucos, misture a baunilha e o fermento delicadamente e asse em foro quente até dourar.

INGREDIENTES DO DOCE DE GOIABA

1 kg. de goiaba

2 xícaras de chá de suco de laranja

2 xícaras de chá de açúcar cristal

½ xícara de chá de água

PREPARO

Retire o miolo das goiabas, bata no liquidificados com água e coe, junte o caldo de laranja, o açúcar e leve ao fogo para cozinhar até começar a engrossar, junte as parte de fora das goiabas e cozinhe até amaciar.

Sirva o bolo acompanhado dessa compota, banhado com a calda.