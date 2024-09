Frango assado com frutas frescas & Mousse de caju

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES DO LOMBO

1,3 kg de lombo de porco em uma só peça

Sal, alho e suco de limão a gosto

½ xícara de chá de funghi seco

½ xícara de chá de uvas sem semente picadas

½ xícara de chá de kiwi picado

½ xicara de chá de ameixas pretas frescas picadas

½ xícara de chá de maçãs picadas

1 sachê chá de morango

1 xícara de chá de água

PREPARO

Ferva o funghi seco na água com o chá de morango e deixe reidratar por três horas, retire o sachê, escorra o líquido e pique os cogumelos bem miúdo. Abra o lombo com faca bem afiada de maneira que fique em forma de manta e tempere com sal, alho e limão. Distribua as frutas e cogumelos na parte interna enrole feito rocambole, amarre com barbante e asse coberto com papel alumínio. Retire a cobertura e volte ao forno para dourar. Sirva fatiado acompanhado do chutney.

INGREDIENTES DO CHUTNEY

1 xícara de chá de água

1 colher de sopa rasa de açúcar cristal

1 colher de sopa rasa de amido de milho

1/3 xícara de chá de uvas sem semente picadas

1/3 xícara de chá de kiwi picado

1/3 xicara de chá de ameixas pretas frescas picadas

1/3 xícara de chá de maçãs picadas

PREPARO

Cozinhe tudo junto com um quarto de xícara do líquido escorrido dos cogumelos, amasse com garfo e volte ao fogo para engrosse, agora com o amido dissolvido.

INGREDIENTES DA MOUSSE

1 lata de leite condensado (395g)

3 claras de ovos

1 ½ lata de suco de caju concentrado (medida uma vez e meia a do leite condensado)

2 envelopes de 12g cada de gelatina sem sabor

½ xícara de chá de água

PREPARO

Bata as claras em ponto de neve. Dissolva a gelatina na água quente, bata com leite condensado e suco de caju no liquidificador. Misture as claras em neve manualmente e gele em forminhas individuais ou travessa única.