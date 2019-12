Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

INGREDIENTES

4 sobrecoxas de frango com pele desossadas (reserve os ossos)

200 gr. de cogumelos porto belo frescos cortados ao meio

1 pimenta dedo de moça picada bem miúdo

2 limões siciliano

4 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de sementes de mostarda

1 colher de sopa de molho de mostarda

1 litro de água

1 cebola picada

1 colher de sopa de farinha de trigo

Sal, alho, salsinha, manjerona e manjericão a gosto, todos frescos

PREPARO

Cozinhe os ossos em água até obter um belo caldo natural de galinha.

Tempere a carne do frango com sal, suco de um limão, deixe marinar por meia hora, grelhe em caçarola grossa até dourarem dos dois lados, transfira para uma assadeira e leve ao forno quente por 10 minutos para terminar o cozimento.

Junte aos cogumelos, a pimenta, raspa e suco de 1 limão, o azeite, as sementes e o molho de mostarda, salsinha, manjerona, manjericão e misture tudo.

Aproveite o fundo da caçarola para o caldo. Primeiro a cebola picada, farinha de trigo frita um pouco entra todo o caldo de cozimento dos ossos, devidamente coado, ferva até limpar o fundo então junte os cogumelos com toda a sua mistura e cozinhe só até os sabores se fundirem.

Prepare uma polenta mole do seu jeito e sirva o frango acompanhado da polenta coberto com o molho de cogumelos.