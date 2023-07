Hamburguer com salame & Canjicada cremosa

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

HAMBÚRGUER COM SALAME & CANJICADA CREMOSA

INGREDIENTES DO HAMBÚRGUER

600 g. de carne bovina moída

300 g. de salaminho picado

1 cebola picada

5 dentes de alho picados

2 ovos

8 pães de hambúrgueres, tamanho tradicional

Sal, queijo prato, picles, alface, tomate e azeite de oliva a gosto

PREPARO

Passe pelo processador de alimentos o salame, ovos, cebola e alho até obter uma massa homogênea, amasse manualmente com a carne, molde os hambúrgueres e grelhe em frigideira untada com azeite de oliva, cubra cada um com uma fatia de queijo Sirva no pão com molho, mesclando os ingredientes ao gosto de cada um

INGREDIENTES DO MOLHO

5 dentes de alho grandes

1 xícara de chá de maionese

2 colheres de sopa de coalhada

2 xícaras de chá de salsinha picada

Sal a gosto.

PREPARO

Passe tudo no processador de alimentos e pronto.

INGREDIENTES DA CANJICADA

500 g. de canjica branca crua

2 litros de leite

400ml. De leite de coco

2 xícaras de chá de amendoim torrado e triturado

2 xícaras de chá de açúcar cristal

1 colher rasa de sopa de sal.

PREPARO

Lave a canjiquinha e deixe de molho em água por dose horas, cozinhe em panela de pressão até amaciar, junte o leite, leite de coco, sal e açúcar e deixe cozinhar em panela aberta até engrossar só então misture o amendoim já torrado e triturado grosseiramente. Sirva quente ou frio.