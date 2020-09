Homem é preso suspeito de abusar sexualmente da enteada de 14 anos

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Um homem de 36 anos, suspeito de abusar sexualmente da enteada, foi preso pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa quarta-feira (9), em Poços de Caldas, no Sul de Minas.

A mãe da vítima, de 14 anos, procurou a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), em Poços de Caldas, para noticiar que a filha estaria sendo abusada sexualmente, com constância, pelo marido.

Imediatamente, a Polícia Civil iniciou as investigações e, segundo apurado, a menina teria sofrido abusos sexuais dos seis anos de idade, ocasião em que a mãe dela iniciou o relacionamento com o suspeito, até março deste ano.

De acordo com as investigações, no último mês, a mãe foi conversar com a filha para dizer que o casamento com o investigado não estava indo bem e que pretendia romper a relação. Nesse momento, a vítima contou à mãe sobre os abusos que vinha sofrendo. Diante do relato, a mulher rompeu com o suspeito e se afastou dele.

A PCMG representou pela expedição do mandado de prisão contra o investigado, que foi deferido pelo Poder Judiciário. Ele confessou ter cometido os abusos sexuais e foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde está à disposição da Justiça.

O indivíduo será indiciado por estupro de vulnerável, com pena prevista de oito a 15 anos de prisão, caso seja condenado.