Homem se afoga e precisa ser socorrido em piscina na zona oeste de Poços de Caldas

Um homem precisou ser socorrido na tarde de ontem, 06, após se afogar em piscina no Country Club, na zona oeste de Poços de Caldas. A ação ocorreu por volta das 16 horas.

Um bombeiro militar de Poços de Caldas que estava de folga presenciou o momento e após ser comunicado pelo professor, ajudou no salvamento. O bombeiro se prontificou a prestar auxílio e, rapidamente, dirigiu-se à área da piscina do Country Club. Lá, encontrou dois salva-vidas já engajados na retirada da vítima da água.

O homem com idade entre 30 e 40 anos, estava em parada cardíaca, sem sinais vitais. O Cabo Áquila imediatamente iniciou manobras de ressuscitação cardiopulmonar, enquanto um dos salva-vidas coordenava o suporte.

Com esforços conjuntos, a vítima começou a apresentar sinais de recuperação, retomando a pulsação e a respiração. Enquanto isso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, ao chegar ao local, assumiu o atendimento médico.

Graças à rápida intervenção e coordenação eficiente entre o bombeiro, os salva-vidas e a equipe médica do SAMU, o homem foi estabilizado e transportado para a Santa Casa de Poços de Caldas para cuidados médicos adicionais.

