III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional promove evento híbrido em Poços de Caldas

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Entre os dias 25 e 27 de abril de 2024, Poços de Caldas se torna o centro das atenções para profissionais da odontologia com a realização da III Semana Tiradentes da Odontologia Nacional. Este evento, organizado pelo Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais (CRO-MG), será realizado no Palace Casino e oferecerá uma modalidade inovadora de participação: tanto presencial quanto online.

O CRO-MG decidiu expandir o acesso ao evento, depois das vagas presenciais esgotadas, tornando a participação virtual totalmente gratuita. Isso significa que dentistas e estudantes que não conseguirem se deslocar até o local ainda poderão se beneficiar das mais de 30 horas de palestras e workshops oferecidos. Para participar online, basta se inscrever no site semanatiradentes.com.br para receber os links de acesso às transmissões ao vivo, que não serão gravadas.

A programação inclui temas como Harmonização Orofacial, Endodontia, Estética e Prótese, além de uma área multidisciplinar para apresentações que integram diversas especialidades. O evento também contará com a presença de palestrantes renomados, incluindo Mario Sergio Cortella, que discutirá a importância da competência, ética e persistência no sucesso profissional.

Além do rico conteúdo acadêmico, o evento também será uma excelente oportunidade para networking, com uma feira comercial que reunirá importantes marcas e expositores do setor odontológico. Os participantes também poderão aproveitar a hospitalidade local, com coffee breaks oferecendo o tradicional café colonial da região.

Acontece também o “CRO Run”, uma corrida com percursos de 3km, 5km e 10km, que acontecerá no dia 28 de abril. Essa atividade não só atrairá os participantes do congresso, mas também suas famílias, proporcionando uma oportunidade única de conhecer mais da região.

Com uma agenda cheia, o mês de abril promete ser bastante movimentado para o turismo corporativo na cidade, destacando Poços de Caldas como um polo de eventos importantes em Minas Gerais. Para garantir sua participação neste evento, acesse semanatiradentes.com.br e faça sua inscrição.