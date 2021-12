Imóveis da Av. Santo Antônio são demolidos para construção de área de lazer

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Foi iniciada nesta segunda-feira (13), a primeira ação prevista na revitalização da Av. Santo Antônio em Poços de Caldas. Duas casas localizadas próximas ao cruzamento da avenida com a rua Argentina, foram desapropriadas e o processo de demolição iniciado em um dos imóveis, pela secretaria municipal de Obras.

O trabalho visa também oferecer mais segurança aos moradores da região, devido a presença de usuários de drogas em uma dessas casas, que estava abandonada.

O prefeito Sérgio Azevedo, esteve no local pela manhã acompanhando o serviço iniciado. “Serão várias ações implementadas na avenida e uma das principais, conforme previamente conversado com os próprios moradores da região, era a desapropriação dessas duas casas e demolição. Infelizmente em uma dessas casas, o local se tornou um abrigo para usuário de drogas e gerava um grande desconforto a quem mora por ali”, aponta o prefeito Sérgio Azevedo.

A ideia é que a avenida seja totalmente revitalizada, recebendo inclusive uma nova ciclovia que faça ligação direta entre a área central e a Zona Sul da cidade. Neste ponto onde estão sendo demolidas as casas, será feito um novo espaço de lazer, por onde a ciclovia também passará e inclusive futuramente contará com um ponto de aluguel de bicicletas. Além da qualidade viária, com novo asfaltamento no ponto, também o ginásio Moleque César será reformado.

Equipes da Abordagem Social, da secretaria de Promoção Social, também prestaram apoio na ação.