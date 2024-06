Incêndio atinge área próximo ao Cemitério da Saudade em Poços de Caldas

Na noite de ontem, 27, um incêndio de grandes proporções atingiu a área próxima ao cemitério de Poços de Caldas, nas imediações da rua Beira Linha. As chamas se alastraram até as proximidades da sede da Polícia Militar, exigindo uma ação rápida do Corpo de Bombeiros da cidade.

O combate ao incêndio, que começou por volta das 17 horas e se estendeu até aproximadamente às 22 horas, teve como foco principal a proteção das edificações circundantes. Entre as estruturas protegidas estavam o velório municipal, a sede da Polícia Militar e outras construções próximas. Para debelar as chamas, os bombeiros utilizaram sopradores e abafadores nas áreas acessíveis, conseguindo assim extinguir completamente o incêndio.

A estimativa inicial é de que mais de 10 hectares foram afetados pelo fogo, embora uma análise precisa ainda não tenha sido realizada devido à dificuldade de combate noturno.

