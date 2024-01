Incêndio em veículo no centro de Poços de Caldas mobiliza Corpo de Bombeiros

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Na manhã de hoje, 04, o Corpo de Bombeiros de Poços de Caldas foi acionado para responder a uma ocorrência de incêndio veicular na rua Rio Grande do Norte, localizada na área central da cidade.

A guarnição de salvamento, que se encontrava nas proximidades em uma viatura leve, rapidamente se deslocou até o local, onde procedeu com o isolamento da cena. Como medida preventiva, alguns veículos próximos foram retirados, e os militares calçaram o veículo em chamas, evitando possíveis acidentes e a propagação do fogo para outros automóveis.

Em uma ação subsequente, a equipe de combate a incêndios chegou ao local a bordo do caminhão Auto Bomba Tanque. Equipados com os devidos equipamentos de proteção individual e respiratória, os bombeiros utilizaram aproximadamente 1000 litros de água para extinguir as chamas, empregando técnicas especializadas no combate a incêndios veiculares.

De acordo com o condutor do veículo, o incidente teve início quando ele ouviu um estouro proveniente do motor do carro, seguido pela emissão de fumaça da parte frontal do automóvel. Tanto o condutor quanto a filha, que se encontrava no banco traseiro e uma criança de 4 meses, conseguiram sair imediatamente, ilesos.

O departamento municipal de trânsito esteve no local para realizar o bloqueio da via, enquanto os bombeiros permaneceram aguardando a liberação da área por parte da Polícia Militar.