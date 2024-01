Inscrições para o concurso público da Polícia Militar de Minas Gerais vão até 6/2

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Ingresso de mais de 2 mil soldados à instituição vai proporcionar mais segurança ao estado

Começaram em 8/1 e vão até 6/2/2024 as inscrições para o concurso público para o Curso de Formação de Soldados (CFSd 2024) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG).

Neste ano, são oferecidas 2.901 vagas. Apenas em 2023, 3.170 novos policiais ingressaram na instituição por meio de concurso público.

O CFSd 2024 terá duração de nove meses, em tempo integral, e será realizado na Escola de Formação de Soldados (EFSd), da Academia de Polícia Militar (APM), em Belo Horizonte, e nas Companhias de Ensino e Treinamento da PM no interior.

Durante o curso, o discente fará jus à remuneração, abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme legislação em vigor. O concurso terá três fases: prova de conhecimentos (objetiva), avaliações psicológicas e exames de saúde, além de avaliação física militar.

São requisitos legais para ingresso no CFSd da PMMG, previstos no art. 5º da Lei nº 5.301/1969: a) ser brasileiro (a); b) ter nível superior de escolaridade; c) estar quite com as obrigações eleitorais e militares; d) ter entre 18 e 30 anos de idade; e) ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B”; f) possuir idoneidade moral; g) ter altura mínima de 1,60 metro (um metro e sessenta centímetros); h) ter sanidade física e mental; i) ter aptidão física; j) ser aprovado em avaliação psicológica; k) não apresentar, quando em uso dos diversos uniformes, tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Mais informações sobre o edital e inscrição podem ser obtidas por meio desta página.

Balanço 2023

Em um ano de grandes realizações e investimentos do Governo de Minas, a PMMG passou a contar com mais de 3 mil novos policiais militares e 634 novas viaturas. A instituição dquiriu 1.549 novos armamentos entre pistolas, fuzis e armas de impulso elétrico, e 1.887 novos equipamentos como rádios móveis, HTs, computadores, escudos e capacetes balísticos, e realizou ações de inteligência que resultaram na prisão de diversos infratores do programa Procura-se.

Destaca-se, ainda, que a instituição reformulou o seu Plano Estratégico para o quadriênio 2024 a 2027, com o objetivo de nortear suas ações futuras dentro de um processo cada vez mais interligado entre as áreas da corporação, levando em conta a expertise dos militares, o ponto de vista do Governo do Estado, de vários poderes, de especialistas de diversas áreas e, principalmente, os anseios da população, destinatária dos serviços da PMMG.

Um novo sistema integrado de operações, em parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), também foi desenvolvido pela PM.

Denominado Sistema Puxado de Policiamento (SPP), a primeira encomenda tecnológica voltada para área da segurança pública no Brasil tem como objetivo uma gestão mais eficiente dos recursos humanos da instituição, entre elas o controle e acompanhamento da carga horária pelo militar, a produção das escalas e indicadores de emprego de policiamento.

Dessa forma, o sistema contribui com o serviço do policial militar na ponta da linha e, consequentemente, fortalece as ações de segurança pública realizadas pela PMMG no estado.

Fonte: Agência Minas