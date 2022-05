“Juntos Salvamos Vidas” é tema de ação em alusão ao Maio Amarelo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Durante a tarde desta sexta-feira (20), a equipe da Vigilância Epidemiológica da secretaria de Saúde e o Serviço Móvel de Urgência – SAMU estiveram na Praça Pedro Sanches com ações de conscientização sobre os cuidados no trânsito.

Neste ano a mensagem principal foi “Juntos Salvamos Vidas” e dentro desta temática mostrar que cada cidadão (motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas) tem o poder de salvar vidas, ao considerar que, não colocar alguém em risco é também uma forma de salvar.

A Coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Juliana Loro falou sobre a importância da ação. “Em Minas Gerais temos um número elevado de acidentes, o que leva um aumento dos óbitos e das morbidades, que são as sequelas causadas pelos acidentes. Isso é um problema de saúde público e por isso é necessário trabalhar a prevenção para reduzir os danos.”

A coordenadora de enfermagem, Rosimar Spinelli Sargaço Pinheiro Costa ressaltou a necessidade dos motoristas abrirem passagem para as ambulâncias. “Uma das dificuldades que enfrentamos é com a liberação de passagem das viaturas nas ocorrências. A população tem que ser consciente e entender que quando pedimos passagem, estamos pedindo tempo, que muitas vezes, não está ao nosso favor. Portanto, toda vez que um cidadão vê e ouve uma viatura com sirene e giroflex, dê passagem com segurança. Podemos estar indo salvar uma pessoa de sua família ou um amigo seu.”

Os alunos de enfermagem da faculdade Pitágoras que fazem estágio na Unidade de Pronto Atendimento – UPA também realizaram ações de conscientização na sala de espera e para os servidores da unidade.

A enfermeira e preceptora do curso de enfermagem da Faculdade Pitágoras, Nair dos Santos ressaltou o assunto abordado por eles durante a ação. “Nós apresentamos ações de medidas de prevenção de acidentes no trânsito abordando a responsabilidade, respeito e atenção no trânsito e também apresentamos orientações sobre primeiros socorros em caso de acidente no trânsito voltado ao público leigo. Enfatizamos principalmente sobre o que não fazer em caso de acidentes como: evitar aglomerações, não tocar a vítima ou movimenta- la, e o que se deve fazer: sinalizar o local, ligar para o serviço de emergência, ajudar a vítima a se manter consciente.”

Já a supervisora de estágio da Faculdade Pitágoras, Paula Fernandes falou sobre a necessidade da ação. “Acreditamos ser de suma importância a conscientização da população em relação à segurança, atos seguros previnem acidentes, assim como o cuidado durante o manejo dos primeiros socorros. Lembrando que o objetivo é Salvar Vidas e não tonar mais uma delas.”

No Hospital Margarita Moralles, os alunos de enfermagem que realizam estágio na unidade também realizaram ação na sala de espera com orientações sobre o que fazer caso se depare com algum a pessoa acidentada.

A Coordenadora da Divisão Administrativa do Hospital Margarita Moralles, Maria Mendes falou sobre a necessidade de alertar a população sobre esse tema. “Nós do HMMM também queremos a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito, seja prudente e lembre-se do quando você é importante para sua família.”

Durante a ação na Praça Pedro Sanches houve a distribuição de panfletos e de laços na cor amarela. Já as unidades de saúde foram decoradas com balões e cartazes com mensagens sobre os cuidados no trânsito.

A ação contou também com representantes da Polícia Militar.