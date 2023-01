Kit Escolar começa a ser distribuído amanhã (01) para alunos da rede municipal de ensino

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Alice Dionisio

Na quarta-feira, 1º de fevereiro, tem início a distribuição do “Vale Educação”, que garante material escolar para os estudantes matriculados na Rede Municipal de Ensino de Poços de Caldas. O vale deve ser retirado pelos pais ou responsáveis nas próprias unidades escolares, de acordo com os cronogramas de atendimento divulgados pelas equipes gestoras.

O “Vale Educação” garante os materiais necessários para o ano letivo, conforme as necessidades de cada nível de ensino, desde a Educação Infantil até o Ensino Médio. O vale deve ser trocado pelo kit de material escolar, segundo o nível de ensino do aluno, em uma das seis papelarias credenciadas:

Papelaria Real

Rua Marechal Deodoro, nº 488 | Centro

Brinquedão

Rua Assis Figueiredo, nº 1309 | Centro

Papelaria Stillo

Avenida Portugal, nº 1080 | Parque das Nações

Karambollas Papelaria

Av. Eduardo Luciano Marras, nº 10 | Conjunto Habitacional

Papelaria Vitória

Av. Antônio Togni, n° 1999 | Vila cruz

Poços Papelaria Ltda. Rua São Paulo, n° 46 – Loja -22 | Shopping Gibimba

“O Vale Educação garante que os nossos estudantes tenham os materiais escolares necessários, de qualidade e adequados para os diversos níveis de ensino durante todo o ano letivo. Além disso, é uma tranquilidade para as famílias, que não precisam gastar dinheiro com o material”, destaca a secretária municipal de Educação, Maria Helena Braga.

Início das aulas

As aulas da Rede Municipal de Ensino terão início no dia 6 de fevereiro. Atualmente, a Rede Municipal de Ensino conta com 25 escolas, 45 Centros de Educação Infantil municipais e quatro unidades conveniadas, com 11.812 alunos no Ensino Fundamental, 571 alunos no Ensino Médio e 6.300 crianças na Educação Infantil. Em 2023, o horário de atendimento nos CEIs será das 7h30min às 17h30min.